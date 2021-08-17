Вот это да!

Украинский пианист Андрей Бондаренко услышал в современном гимне России "Эпический фрагмент" композитора Николая Лысенко

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Facebook.

"О том, что россияне любят пионерить, написано более чем очень много. Я только добавлю небольшой штрих к портрету. Любимая многими поколениями россиян мелодия гимна СССР была спионерена. А вдохновил автора музыки советского гимна ... "Эпический фрагмент" Николая Витальевича Лысенко", - заявил Бондаренко.

Он сыграл "Эпический фрагмент" и просит послушать его внимательно с 50 секунды.

К слову, украинец проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн нашей страны

Об этом рассказала журналистка Ксюша Машкова.

"Этот музыкальный инструмент он сделал сам из пластиковых трубок. Впоследствии он прикрепил дудку к рулю транспортного средства", - написала журналистка.

Владислав Козаченко начал путь 5 августа в Первомайске Николаевской области, а закончил через три дня уже в Тернополе.

Напомним, 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд.

Как сообщала Politeka, 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

Также Politeka писала, что украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип и побил рекорд.