20 серпня Національний банк України випустить пам'ятні банкноти в 500 і 100 грн., присвячену тридцятиліттю Незалежності нашої країни.

Про це передали у прес-службі НБУ.

У Нацбанку розповіли, що в банкнотах збережений традиційний дизайн, але з однією відмінністю. На цих грошах з'явився символ тридцятиріччя Незалежності. Пам'ятна банкнота в 100 грн. нагадує варіант 2014 року, але підписав її голова Нацбанку Кирило Шевченко. Купюрі присвоєна серія ЯА і випущена тиражем в 30 тисяч примірників. Її розмір-75 на 142 міліметри.

На лицьовій стороні можна побачити зображення Тараса Шевченка. Будівля КНУ імені Шевченка розмістилася на звороті купюри. На банкноті передбачений повний набір елементів захисту, якими володіють аналогічні гроші, випущені в 2014 році.

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Святкова айдентика нанесена на лицьовій стороні. Для неї використовувався спеціальний трафаретний друк. Якщо подивитися на святковий напис під іншим кутом, він повністю змінить колір.

Пам'ятна банкнота в 500 грн. збігається за дизайном зі зразком 2015 року, проте вона підписана Кирилом Шевченком. Цим грошам присвоїли серію ЯА. Всього таких купюр в Нацбанку вирішили випустити 30 тисяч. Розмір кожної-75 на 154 міліметри.

нбу, нацбанк

На лицьовій стороні можна побачити зображення Григорія Сковороди. На звороті розмістився малюнок Києво-Могилянської академії. Пам'ятна банкнота має повний набір елементів захисту, який нанесений на аналогічну купюру, випущену в 2015 році. Святкова айдентика помістилася на лицьовій стороні.

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