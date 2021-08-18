Майже на всій території України 18 серпня будуть сильні дощі та грози – оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники розповіли, що 18 серпня очікуються дощі, грози і шквальний вітер зі швидкістю від 15 до 20 метрів в секунду в Миколаївській і Одеській областях, а також на півночі і в центрі України. У країні оголосили жовтий-перший рівень небезпеки.

У Києві та області 18 серпня прогнозують грози зі шквальним вітром, швидкість якого сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. У столиці очікується похмура погода. Температура повітря вдень досягне 21 градуса, а вночі повинна опуститися до 14. Синоптики прогнозують грози і дощі.

У Львові очікується невелика хмарність з максимальною температурою в 20 градусів. У Луцьку також хмар буде небагато, а сонце вдень розжарить простір до 22 градусів. У Рівному невелика хмарність супроводжуватиметься граничною температурою в 21 градус. У Тернополі при невеликій хмарності повітря прогріється до 20 градусів. У Хмельницькому буде 21 градус і теж трохи хмар.

В Івано-Франківську пройде невеликий дощ, хмар буде небагато, а гранична денна температура досягне 21 градуса. У Чернівцях буде хмарно при граничній температурі в 22.

У Вінниці буде злива з невеликою хмарністю і граничною температурою в 22 градуси. У Житомирі очікується температура в 23 градуси і хмарне небо з проясненнями.

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