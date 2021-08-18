Почти на всей территории Украины 18 августа будут сильные дожди и грозы – объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что 18 августа ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер со скоростью о 15 до 20 метров в секунду в Николаевской и Одесской областях, а также на севере и в центре Украины. В стране объявили желтый – первый уровень опасности.

В Киеве и области 18 августа прогнозируют грозы со шквальным ветром, скорость которого будет достигать 15 – 20 метров в секунду. В столице ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем достигнет 21 градуса, а ночью должна опуститься до 14. Синоптики прогнозируют грозы и дожди.

Во Львове ожидается небольшая облачность с максимальной температурой в 20 градусов. В Луцке также облаков будет немного, а солнце днем раскалит пространство до 22 градусов. В Ровно небольшая облачность будет сопровождаться предельной температурой в 21 градус. В Тернополе при небольшой облачности воздух прогреется до 20 градусов. В Хмельницком будет 21 градус и тоже немного облаков.

В Ивано-Франковске пройдет небольшой дождь, облаков будет немного, а предельная дневная температура достигнет 21 градуса. В Черновцах будет облачно при предельной температуре в 22.

В Виннице будет ливень с небольшой облачностью и предельной температурой в 22 градуса. В Житомире ожидается температура в 23 градуса и облачное небо с прояснениями.

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