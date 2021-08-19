Туристи показали відпочинок на морі поблизу українського міста

Туристи поскаржилися, що в приморському селі Щасливцеве в Генічеському районі Херсонської області пляж усіяний трупами медуз і водоростями. Через це він став зеленого кольору.

Про це розповіли мандрівники в групі про туризм "Щасливцеве" в соціальній мережі Facebook.

За словами відпочиваючих, морську траву і мертву живність викинуло на берег після сильного шторму. Крім того, в морі з'явилися "маленькі червоні водорості незрозумілого походження".

Автори відео кажуть, що море очистилося, часом мертвих медуз виносить хвилями на берег, але плавати корнероти більше не заважають. При цьому на пляжах стоїть сморід, який часом заважає спокійно засмагати на пляжі.

Інші користувачі в коментарях під відео зробили висновок, що курортний сезон в цьому році зірвано. Деякі відзначили, що таке відбувається щороку і в цьому немає нічого дивного або поганого.

Варто зазначити, що Азовське море цього року щільно окупували медузи. Це сталося через те, що температура води в морі значно підвищилася, а корнероти вибирають для себе це середовище проживання саме через температуру.

Нагадаємо, комарі виживають туристів з номерів на українському курорті, кадри навали.

Як повідомляла Politeka, павуки "взяли в облогу" український курорт слідом за медузами та комарами.

Також Politeka писала, що нашестя медуз в Азовському морі виходить за рамки, постраждала дитина.