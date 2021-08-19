Туристы показали отдых на море вблизи украинского города

Туристы пожаловались, что в приморском селе Счастливцево в Геническом районе Херсонской области пляж усеян трупами медуз и водорослями. Из-за этого он стал зеленого цвета.

Об этом рассказали путешественники в группе о туризме "Счастливцево" в социальной сети Facebook.

По словам отдыхающих, морскую траву и мертвую живность выкинуло на берег после сильного шторма. Кроме того, в море появились "маленькие красные водоросли непонятного происхождения".

Авторы видео говорят, что море очистилось, порой мертвых медуз выносит волнами на берег, но плавать корнероты больше не мешают. При этом на пляжах стоит зловоние, которое порой мешает спокойно загорать на пляже.

Другие пользователи в комментариях под видео сделали вывод, что курортный сезон в этом году сорван. Некоторые отметили, что такое происходит каждый год и в этом нет ничего странного или плохого.

Стоит отметить, что Азовское море в этом году плотно оккупировали медузы. Это произошло из-за того, что температура воды в море значительно повысилась, а корнероты выбирают для себя эту среду обитания именно из-за температуры.

Напомним, комары выживают туристов с номеров на украинском курорте, кадры нашествия.

Как сообщала Politeka, пауки "взяли в осаду" украинский курорт вслед за медузами и комарами.

Также Politeka писала, что нашествие медуз в Азовском море выходит за рамки, пострадал ребенок.