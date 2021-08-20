У Львові розгорається мовний скандал з призером Олімпіади Дмитром Грачовим

Стало відомо, що в листуванні він негативно висловився про українську мову.

Про це розповів Володимир В'язівський на своїй сторінці в Facebook .

Львівський Олімпієць нібито заборгував В'язівському суму в 4500 доларів.

Коли спортсмену нагадали про борг, він в грубій формі зажадав у співрозмовника перейти на російську, а потім запропонував забрати борг на Красній площі в Москві.

"Нормально говори, на псячій мові не спілкуючись", - заявив Грачов.

"СБУ, я сподіваюся, ви вже зацікавилися ворогом України Грачовим? Ця людина не просто хам, а під час війни кличе на зустріч до Москви", "до такого тренера я вважаю що дітей немає чого посилати нехай тренує собак", "Однозначно повинна бути стаття за таку образу рідної мови. А судячи з інших повідомлень, то хам рідкісний", - обурені українці в мережі.

Нагадаємо, скандал розгорівся через фото української спортсменки з колегою з РФ: "де совість?"

Як повідомляла Politeka, студентка нецензурно вилаялася українською мовою: "чому я не можу писати російською?

Також Politeka писала, що Шевченку дорікнули за прес-конференції російською: "Зобов'язаний законом знати українську мову"