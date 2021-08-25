Святослав Вакарчук-лідер українського гурту» Океан Ельзи " відтепер став батьком, оскільки у музиканта народився син.

Про це повідомляє «УНІАН».

Під час концерту, який пройшов в Одесі в нічному клубі під назвою Ibiza, у 46-річного музиканта народився син. Його матір'ю стала неназвана нова дівчина артиста. В оточенні співака повідомили, що він близько року зустрічається зі своєю новою коханою, але не афішує це.

За даними журналістів, дівчина Вакарчука-співробітниця компанії Radioactive. Вона займається зйомками серіалів і кліпів, а також реклами для міжнародних брендів. Влітку в пресі з'явилася інформація про роман музиканта і 23-річної співачки Віталіни Мусієнко. Музикант з цією дівчиною провів кілька спільних гастролей. При цьому, Святослав Вакарчук публікації ЗМІ тоді не коментував.

У червні лідер групи» Океан Ельзи " зробив публічну заяву, в якій визнав, що розлучається з Лялею Фонарьовою. З нею музикант прожив двадцять років. Пара познайомилася, ще будучи студентами. Тоді Ляля вже була заміжня. У ті роки вона виховувала дочку Діану.

Святослав, незважаючи на це, завоював серце дівчини. Раніше в пресі також з'являлася інформація про те, що у Львові Вакарчука помітили з незнайомкою, якій близько сорока років на вигляд.

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