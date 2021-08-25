Святослав Вакарчук - лидер украинской группы «Океан Эльзы» отныне стал отцом, поскольку у музыканта родился сын.

Об этом сообщает «УНИАН».

Во время концерта, который прошел в Одессе в ночном клубе под названием Ibiza, у 46-летнего музыканта родился сын. Его матерью стала неназванная новая девушка артиста. В окружении певца сообщили, что он около года встречается со своей новой возлюбленной, но не афиширует это.

По данным журналистов, девушка Вакарчука – сотрудница компании Radioactive. Она занимается съемками сериалов и клипов, а также рекламы для международных брендов. Летом в прессе появилась информация о романе музыканта и 23-летней певицы Виталины Мусиенко. Музыкант с этой девушкой провел несколько совместных гастролей. При этом, Святослав Вакарчук публикации СМИ тогда не комментировал.

В июне лидер группы «Океан Эльзы» сделал публичное заявление, в котором признал, что разводится с Лялей Фонаревой. С ней музыкант прожил двадцать лет. Пара познакомилась, еще будучи студентами. Тогда Ляля уже была замужем. В те годы она воспитывала дочь Диану.

Святослав, несмотря на это, завоевал сердце девушки. Ранее в прессе также появлялась информация о том, что во Львове Вакарчука заметили с незнакомкой, которой около сорока лет на вид.

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