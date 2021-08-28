Адвокат Ростислав Кравець розповів, як вступити у спадок і не стати жертвою шахраїв, які користуються лазівками в недосконалій нормативній базі.
Про це повідомляє UBR.
Головною проблемою Кравець назвав пропуск термінів прийняття спадщини. Згідно із законом, справу про спадкування необхідно відкривати, не більше ніж через шість місяців з дня смерті спадкодавця.
Друга проблема криється в законі»Про відновлення кредитування". Завдяки цьому документу у кредиторів з'явилася можливість протягом шести місяців після прийняття спадщини звертатися до спадкоємців. Коли спадкоємець отримує свідоцтво, що засвідчує його право на спадщину, він потрапляє в ризиковане становище.
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Невідомий кредитор може несподівано пред'явити боргову розписку, залишену вже померлим родичем. Достовірність таких боргових розписок неможливо встановити. Спадок приймається повністю-включаючи борги. Проблеми виникають, коли заповіти складаються нечітко. У документі обов'язково повинні бути вказані ідентифікаційні дані спадкоємця.
Спадкоємцям деяких груп доведеться платити податок за майно – півтора відсотка військового збору і п'ять відсотків податку на дохід. Загальна вартість податку розраховується виходячи з вартості майна.
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