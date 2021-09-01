У Польщі уряд розпочав роботу над підготовкою значних податкових пільг для допомоги трудовим мігрантам з України, а також підприємцям.

Про це повідомляє Gremi Personal.

За даними аналітиків, зазначений проект можуть прийняти вже восени нинішнього року. Відповідно до нової програми уряду трудові мігранти, більша частина яких-представники України, при переїзді до Польщі зможуть цілий рік робити в два рази менше податкових відрахувань, ніж поляки.

Після цього, ще три роки продовжать діяти пільгові умови оподаткування, що дозволяють відняти половину від податку, який був сплачений в минулому році. За словами аналітиків, для іноземців завдяки проекту відкриється можливість зменшити податки на прибуток на чотири роки, якщо вони в якості податкової резиденції виберуть Польщу.

Описані пільги, після прийняття програми, поширяться і на мігрантів, які відправляються до Польщі в перший раз. У польському Мінфіні, заявили, що протягом чотирьох років для зазначеної групи людей з бюджету будуть оплачувати пенсійні внески та медичну страховку. Крім іноземних громадян новими умовами оподаткування зможуть скористатися і корінні поляки, які раніше покинули батьківщину, але вирішили повернутися.

Таким чином уряд Польщі хоче залучити підприємців і працівників із сусідніх країн до сплати польських податків. Протягом останніх років Польща прийняла рекордну кількість мігрантів, а вони принесли Управлінню соціального страхування Польщі мільярди злотих.

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