Кафе в Києві оскандалилося через туалет

Бариста кафе навідріз відмовився пустити в туалет трирічну дівчинку, яка відпочивала в кафе на літньому майданчику. Свою відмову він пояснив тим, що вбиральня тільки для персоналу кафе.

Про цей інцидент розповіла на своїй сторінці в Instagram Інна Мірошниченко.

"Вчора, після перенесеного стресу і операції я веду Мію за вкусняшкою. Порадувати. Вона їсть, п'є водичку за столиком на вулиці, а потім забігає і каже (в 3 рочки): "Пустіть, будь ласка в туалет", на що бариста відповідає: "Не можна. Тільки для персоналу", - розповіла Мірошниченко.

Мама була змушена підхопити дитину на руки і терміново бігти з нею додому. Вона обурена таким ставленням, так як є постійною клієнткою цього кафе.

Інна Мірошниченко написала господині закладу, але замість вибачень отримала дивні пояснення про те, чому не можна було пустити дитину в туалет. Зокрема, господиня закладу запропонувала їй у подібних ситуаціях звертатися до консьєржів у під'їздах.

Листування з власницею кафе закінчилося тим, що Інну Мірошниченко заблокували на всіх сторінках закладу.

Варто відзначити, що за розпорядженням КМДА №578, в столиці з 2008 року було введено безкоштовне і вільне користування жителями і гостями міста туалетами в кафе і ресторанах. Всі власники закладу були попереджені про такі вимоги.

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