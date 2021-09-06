Кафе в Киеве оскандалилось из-за туалета

Бариста кафе наотрез отказался пустить в туалет трехлетнюю девочку, которая отдыхала в кафе на летней площадке. Свой отказ он объяснил тем, что уборная только для персонала кафе.

Об этом инциденте рассказала на своей странице в Instagram Инна Мирошниченко.

"Вчера, после перенесенного стресса и операции я веду Мию за вкусняшкой. Порадовать. Она ест, пьет водичку за столиком на улице, а потом забегает и говорит (в 3 годика): "Пустите, пожалуйста в туалет", на что бариста отвечает: "Нельзя. Только для персонала", - рассказала Мирошниченко.

Мама была вынуждена подхватить ребенка на руки и срочно бежать с ней домой. Она возмущена таким отношением, так как является постоянной клиенткой этого кафе.

Инна Мирошниченко написала хозяйке заведения, но вместо извинений получила странные объяснения о том, почему нельзя было пустить ребенка в туалет. В частности, хозяйка заведения предложила ей в подобных ситуациях обращаться к консьержам в подъездах.

Переписка с владелицей кафе закончилась тем, что Инну Мирошниченко заблокировали на всех страницах заведения.

Стоит отметить, что по распоряжению КМДА №578, в столице с 2008 года было введено бесплатное и свободное пользование жителями и гостями города туалетами в кафе и ресторанах. Все владельцы заведения были предупреждены о таких требованиях.

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