Україна з 13 вересня, швидше за все, перейде в "жовту" зону карантину
Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24».
"МОЗ подав відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки», - зазначив він.
При цьому Ляшко додав, що на даний момент підстав для введення жорсткого карантину немає.
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Зазначимо, згідно з постановою Кабміну, вся територія країни одночасно повернеться в "жовтої" зони, у разі наявності протягом трьох днів поспіль однієї з таких ознак на всій території України:
- кількість виявлених нових випадків інфікування COVID - 19 на 100 тис. населення за останні 14 днів - понад 75;
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів,
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV - 2) - понад 4 відсотки;
- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше 300;
- наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.
При визначенні "жовтої" зони на території країни слід обов'язково дотримуватися масочний режим, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняється:
- проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв. м. площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
Обмежень за часом роботи закладів немає.
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