Україна з 13 вересня, швидше за все, перейде в "жовту" зону карантину

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24».

"МОЗ подав відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки», - зазначив він.

При цьому Ляшко додав, що на даний момент підстав для введення жорсткого карантину немає.

Зазначимо, згідно з постановою Кабміну, вся територія країни одночасно повернеться в "жовтої" зони, у разі наявності протягом трьох днів поспіль однієї з таких ознак на всій території України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID - 19 на 100 тис. населення за останні 14 днів - понад 75;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів,

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV - 2) - понад 4 відсотки;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше 300;

наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

При визначенні "жовтої" зони на території країни слід обов'язково дотримуватися масочний режим, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняється:

проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

Обмежень за часом роботи закладів немає.

Нагадаємо, у МОЗ висловилися про правила нового локдауну: хто отримає переваги.

Як повідомляла Politeka, введення нового локдауну, в МОЗ звернулися до українців з сумною заявою: "будемо змушені..."

Також Politeka писала, що захворюваність коронавірусом в Україні різко підскочила.