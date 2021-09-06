Украина с 13 сентября, скорее всего, перейдет в «желтую» зону карантина

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

«Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности», - отметил он.

При этом Ляшко добавил, что на данный момент оснований для введения жесткого карантина нет.

Отметим, согласно постановлению Кабмина, вся территория страны одновременно вернется в "желтой" зоны, в случае наличия в течение трех дней подряд одной из таких признаков на всей территории Украины:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - более 75;

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 4 процента;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;

наличии оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории крайней мере одного региона.

При определении "желтой" зоны на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физической дистанции в 1,5 м, а также запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

Ограничений по времени работы заведений нет.

Напомним, в Минздраве высказались о правилах нового локдауна: кто получит преимущества.

Как сообщала Politeka, введение нового локдауна, в Минздраве обратились к украинцам с печальным заявлением: "Будем вынуждены..."

Также Politeka писала, что заболеваемость коронавирусом в Украине резко подскочила.