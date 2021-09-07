Місяць впливає на всіх

7 вересня 2021 року на небі зійде новий Місяць

Перебувати Місяць буде в знаку Діви. Вважається, що молодик, як і повний місяць, загрожує для людей відсутністю енергії, перепадами настрою і апатією. У вересні все складеться інакше.

Про це для Styler розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Що можна робити в молодик 7 вересня

Зараз, як ніколи, з успіхом вирішаться проблеми з минулого і виникне фундамент для майбутнього, якщо ви зможете взяти відповідальність на себе.

Крім того, період молодика - вдалий час для зміни місця проживання і подорожей. Також можна виходити заміж. В цілому, будь-які починання Новий Місяць у вересні вітає і заохочує.

Вдалий час для роботи на земельній ділянці, в саду, теплицях, тваринницьких фермах, рибних господарствах і для генерального прибирання в будинку, офісі, розбору паперів і складу, прибирання гаража.

Що не можна робити в молодика 7 вересня

Астролог не радить в цей період кардинально міняти зовнішність (стригтися, фарбувати волосся), проводити великі фінансові операції або починати масштабний ремонт будинку.

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