Чи справді у сучасній Україні протестні акції не досягають своєї мети? Ситуацію у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?» коментує експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

«Влада у нас все-таки реагує на соціальні протести. Коли до Верховної Ради прийшли кілька сотень військових пенсіонерів і зажадали розмови з Разумковим, це дало результат. Влада перелякалася. У той же день Зеленський дав доручення уряду, влада знайшла гроші та пообіцяла кожному військовому пенсіонеру додати мінімум по п'ятсот гривень. Те ж саме було і з «євробляхерами», які захищали свої інтереси. Тобто певні активні соціальні групи, які можуть зорганізуватися для захисту своїх інтересів, досягають позитивних результатів», - каже гість програми.

Він також нагадав про успіх шахтарів, які домоглися виплати заборгованості із зарплати, пригрозивши перекриттям міжнародних трас.

«Людям потрібно не допускати такої ситуації, коли над ними відверто знущаються. Навчіться себе захищати, нічого особливого в цьому немає», - вважає Андрій Павловський.

Як повідомляє Politeka, раніше цей експерт заявив, що новий закон дозволяє позбавляти українців комунальних послуг.

Також Politeka повідомляла, що, за словами Павловського, держава вводить більш жорсткий контроль над наданням громадянам соціальної допомоги.