Действительно ли в современной Украине протестные акции не достигают своей цели? Ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

«Власть у нас всё-таки реагирует на социальные протесты. Когда к Верховной Раде пришли несколько сотен военных пенсионеров и потребовали разговора с Разумковым, это дало результат. Власть перепугалась. В тот же день Зеленский дал поручение правительству, власть нашла деньги и пообещала каждому военному пенсионеру добавить минимум по пятьсот гривен. То же самое было и с «евробляхерами», которые защищали свои интересы. То есть определённые активные социальные группы, которые могут сорганизоваться для защиты своих интересов, достигают позитивных результатов», - говорит гость программы.

Он также напомнил об успехе шахтёров, которые добились выплаты задолженности по зарплате, пригрозив перекрытием международных трасс.

«Людям нужно не допускать такой ситуации, когда над ними откровенно издеваются. Научитесь себя защищать, ничего особенного в этом нет», - считает Андрей Павловский.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт заявил, что новый закон позволяет лишать украинцев коммунальных услуг.

Также Politeka сообщала, что, по словам Павловского, государство вводит более жёсткий контроль над предоставлением гражданам социальной помощи.