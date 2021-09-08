Запровадження в Україні електронного COVID-сертифікату – це певною мірою вихід держави за свої рамки. Так сказала керiвниця проєкту COVID-сертифікатів Катерина Черногоренко, міркуючи над цією темою з позиції євроінтеграції. У програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» вона також пояснила, чи вдасться зробити підробку цього цифрового сертифікату.

На думку гості програми, ідея цифрового сертифікату є виявом справжньої євроінтеграції держави. «Коли на рівні держави є така автономність – ми маємо мислити ширше, виходячи за рамки держави», - підкреслює вона.

Черногоренко переконана, що запровадження COVID-сертифікатів свідчить про перебудову України та її наближення до Європи. «Можливо, це вже і є майбутнє Європейського союзу, коли будуть перебудовуватися такі моделі», - міркує експерт.

Далі вона розглядає питання підроблення цих цифрових сертифікатів. Як пояснює Черногоренко, лікар ставить свій електронний підпис і цим підтверджує вакцинацію людини. «Я завжди, коли з ними комунікую, кажу: нікому не давайте свій електронний підпис», - зазначає вона. А відтак, каже експерт, кожен підроблений COVID-сертифікат можна відстежити, а далі цим вже займаються правоохоронні органи.

Як повідомляла Politeka, Банік розповів, що в системі «Хелсі» є дані про вакцинацію, вони надходять на телефон і підписуються ключем .