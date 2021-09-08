Введение в Украине электронного COVID-сертификата - это в определенной степени выход государства за свои рамки. Так сказала руководитель проекта COVID-сертификатов Екатерина Черногоренко, размышляя над этой темой с позиции евроинтеграции. В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» она также объяснила, удастся ли сделать подделку этого цифрового сертификата.

По мнению гости программы, идея цифрового сертификата является проявлением настоящей евроинтеграции государства. «Когда на уровне государства есть такая автономность – мы должны мыслить шире, выходя за рамки государства», - подчеркивает она.

Черногоренко убеждена, что введение COVID-сертификатов свидетельствует о перестройке Украины и ее приближению к Европе. «Возможно, это уже и есть будущее Европейского союза, когда будут перестраиваться такие модели», - рассуждает эксперт.

Далее она рассматривает вопрос подделки этих цифровых сертификатов. Как объясняет Черногоренко, врач ставит свою электронную подпись и этим подтверждает вакцинацию человека. «Я всегда, когда с ними общаюсь, говорю: никому не давайте свою электронную подпись», - отмечает она. Следовательно, говорит эксперт, каждый поддельный COVID-сертификат можно отследить, а дальше этим уже занимаются правоохранительные органы.

Как сообщала Politeka, Баник рассказал, что в системе «Хелси» есть данные о вакцинации, они поступают на телефон и подписываются ключом .