Українська влада вирішила перебудувати старі хрущовки. Детальніше про це розповів політичний експерт Тарас Загородній у програмі «Суть подій» з журналісткою Любов'ю Завальнюк .

Передусім політолог нагадує, що хрущовки масово будували в 1960-х роках і це п’ятиповерхівки з маленькими квартирами і недовгим терміном експлуатації – 30-40 років. «Тому що вони будувалися з дешевої сировини і як тимчасове житло. Насправді ця проблема виникла на початку 2000-х, тому що їхній термін експлуатації вже тоді вийшов», - розповідає він.

А відтак, констатує Загородній, у модернізації хрущовок немає жодного сенсу, гроші підуть на вітер. Натомість експерт пропонує більш раціональний варіант: замість хрущовки звести великий високий будинок, який займе менше місця і дасть більшій кількості людей житло.

Так, констатує він, у людей буде комфортне житло, а із забудовником можна буде розплачуватися за схемою, про яку говорили у 2000-х роках. «Умовно кажучи, забудовник один будинок будує для тих людей, які можуть переселитися, а отримує ділянку з п'яти хрущовок, де він може будувати житло, на якому буде заробляти гроші», - пояснює Загородній. На його думку, схема хороша, але чи буде вона працювати в Україні – відкрите питання.

Як повідомляла Politeka, Загородній розповів, що буде з нашою атомною енергетикою після підписання меморандуму зі США .