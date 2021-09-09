Украинские власти решили перестроить старые хрущевки. Подробнее об этом рассказал политический эксперт Тарас Загородний в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк .

Прежде всего политолог напоминает, что хрущевки массово строили в 1960-х годах и это пятиэтажки с маленькими квартирами и небольшим сроком эксплуатации - 30-40 лет. «Потому что они строились из дешевого сырья и как временное жилье. В действительности эта проблема возникла в начале 2000-х, потому что их срок эксплуатации уже тогда вышел», - рассказывает он.

Следовательно, констатирует Загородний, в модернизации хрущевок нет никакого смысла, деньги пойдут на ветер. Вместо этого эксперт предлагает более рациональный вариант: вместо хрущевки построить большой высокий дом, который займет меньше места и даст большему количеству людей жилье.

Так, констатирует он, у людей будет комфортное жилье, а с застройщиком можно будет расплачиваться по схеме, о которой говорили в 2000-х годах. «Условно говоря, застройщик один дом строит для тех людей, которые могут переселиться, а получает участок из пяти хрущевок, где он может строить жилье, на котором будет зарабатывать деньги», - объясняет Загородний. По его мнению, схема хорошая, но будет ли она работать в Украине - открытый вопрос.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, что будет с нашей атомной энергетикой после подписания меморандума с США .