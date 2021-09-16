У держбюджеті на 2022 рік закладено невелике зростання мінімальної зарплати

Про це стало відомо з законопроекту №6000, оприлюдненого на порталі Верховної Ради, передає Politeka.net.

Так, наступного року "мінімалка" виростить на 200 грн з жовтня: 1 січня мінімальна зарплата складе 6500 грн, а з 1 жовтня - 6700 грн.

У погодинному розмірі - з 1 січня - 39,26 грн, з 1 жовтня - 40,46 грн.

Зазначимо, з 1 грудня цього року мінімальна зарплата складе 6500 грн, замість 6000.

Також у новому проекті держбюджету заклали кошти на підвищення зарплат вчителям і лікарям. Всього на медицину наступного року виділять понад 197 млрд гривень, що на 34 млрд більше, ніж цього року, і це повинно дозволити збільшити мінімальні зарплати медикам до 20 тисяч гривень.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, середня зарплата медика у підсумку повинна скласти понад 22,5 тисячі грн.

У 2022 році планується виділити 186 млрд грн на освіту, що 17 млрд більше, ніж у 2021-му. Кошти підуть на підвищення зарплат вчителям, підвищення стипендій в 1,5-2,5 рази у вузах і ПТУ.

Додамо, що цього року підвищення зарплат вчителям пройшло 1 січня - на 20%, а друге очікується в грудні - на 9%.

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