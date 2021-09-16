Гадюка є найпоширенішою отруйною змією в Україні
Гадюки заповзли до навчального закладу і облаштували собі "гніздо". Це сталося під Івано-Франківськом в одній зі шкіл.
Про це передали в Управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.
Змій побачили у школі по вулиці Галицька, 22 у селі Городниця у Коломийському районі. Інцидент стався в денний час, коли діти ще вчилися.
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Спочатку в коридорі одна з вчительок побачила гадюку, яку потім працівники школи самостійно змогли відловити. Але потім були помічені ще дві змії.
Надзвичайники на місці витягли одну аж з-під плінтуса, вона забилася під плінтус, другу з-під батареї. Рятувальники навіть застосовували спеціальний інструмент, щоб побачити, чи їх більше немає.
Також зазначається, що будівля школи досить стара. У ній навчаються близько 60 учнів. Рятувальники вважають, що змії заповзли до школи з вулиці, бо двері закладу були відчинені, а поріг - низький.
При попаданні отрути гадюки в кров у людини виникає млявість, головний біль, нудота, іноді блювота, прискорений пульс, паморочиться голова.
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