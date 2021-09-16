Гадюка является самой распространенной ядовитой змеей в Украине
Гадюки заползли в учебное учреждение и обустроили себе "гнездо". Это произошло под Ивано-Франковском в одной из школ.
Об этом передали в Управлении по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.
Змей увидели в школе по улице Галицкая, 22 в селе Городница в Коломыйском районе. Инцидент произошел в дневное время, когда дети еще учились.
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Сначала в коридоре одна из учительниц увидела гадюку, которую затем работники школы самостоятельно смогли отловить. Но затем были замечены еще две змеи.
Чрезвычайники на месте вытащили одну аж из-под плинтуса, она забилась под плинтус, вторую - из-под батареи. Спасатели даже применяли специальный инструмент, чтобы поразрезать, посмотреть, нет ли их больше.
Также отмечается, что здание школы довольно старое. В ней учатся около 60 учеников. Спасатели полагают, что змеи заползли в школу с улицы, потому что двери заведения были открыты, а порог - низкий.
При попадании яда гадюки в кровь у человека возникает вялость, головная боль, тошнота, иногда рвота, ускоренный пульс, кружится голова.
Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.
Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.
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