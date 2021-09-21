У Києві за добу коронавірус підтвердили у 399 осіб.

Станом на 20 вересня в нашій країні за добу від коронавірусу померла рекордна кількість пацієнтів - 137 осіб.

Про це передали у прес-службі МОЗ.

У відомстві зазначили, що за аналогічний період зафіксували 5159 нових випадків хвороби. У це число входять діти - 463 випадки, а також медики – 129 випадків. За добу до лікарні потрапили 1086 пацієнтів з коронавірусом. При цьому, за аналогічний період вилікуватися від хвороби встигли 2156 осіб.

За офіційною статистикою, 20 вересня зафіксовано найбільше смертей, починаючи з 2 червня, коли коронавірус за добу вбив 158 пацієнтів. Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Львівській області. Там захворіли 518 осіб. На другому місці Харківська область з показником у 486 осіб. 422 нових випадки зафіксували у Дніпропетровській області. Важка ситуація спостерігається і в Одеській області, де знайшли 419 випадків. У Києві за добу коронавірус підтвердили у 399 осіб.

Відзначимо, що в нашій країні за 24 години майже 64 тис.осіб пройшли тест на COVID-19. З них ПЛР-тести отримали 30 тис. жителів. За весь час епідемії в нашій країні зафіксували 2355805 випадків коронавірусу. Від цієї хвороби вже померли 55056 осіб. В цілому встигли побороти хворобу 2233573 жителя.

Нагадаємо, що посилення карантину очікується на Харківщині

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