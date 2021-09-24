Чемпіон світу з джиу-джитсу Алекс Вільямс вступив у боротьбу з дорослим хуліганом і прославився в мережі.

Відео несподіваного вуличного поєдинку з'явилося в Twitter.

"Алекс проявив холоднокровність, витримку і мужність, щоб впоратися з цією ситуацією. Змусьте свою дитину займатися бойовими мистецтвами і єдиноборствами", - свідчить коментар під відео.

Автор додав, що такі тренування вчать смирення, яке не дозволить молодій людині в майбутньому стати хуліганом. Автором ролика став Алекс Енлунд, боєць змішаних єдиноборств. Саме він опублікував відео у своїх соцмережах.

На відео видно, що молодий чоловік спочатку спробував піти від конфлікту. Він зробив все, щоб майбутньої бійки не сталося. Однак хуліган домігся протистояння, в якому боєць застосував кілька точних прийомів і взяв гору над противником. Вільямс кинув хулігана на асфальт. Після цього жага до нападу у нього дещо згасла. Після того, як ролик опублікували в соціальних мережах, він перетворився на вірусний і за лічені дні його глядачами стали 1,6 мільйона чоловік.

За словами автора, Алексу вдалося перемогти завдяки мужності, витримці і холоднокровності, які він зумів проявити. Сам Вільямс отримав травму в цьому несподіваному протистоянні. Його вкусили за вухо.