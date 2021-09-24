Чемпіон світу з джиу-джитсу Алекс Вільямс вступив у боротьбу з дорослим хуліганом і прославився в мережі.
Відео несподіваного вуличного поєдинку з'явилося в Twitter.
"Алекс проявив холоднокровність, витримку і мужність, щоб впоратися з цією ситуацією. Змусьте свою дитину займатися бойовими мистецтвами і єдиноборствами", - свідчить коментар під відео.
Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ
Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation
Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8Популярні новини зараз— Alex Enlund (@AlexEnlund) September 14, 2021Показати ще
Лоліта, що виїхала до Росії, розсекретила розмір своєї пенсії: "А у Алли Борисівни..."
Гвоздьова розповіла про саму "обласкану" пару на "Танцях з зірками": "У наших сезонах такого не було..."
"Виступів не буде": Пономарьов і "Океан Ельзи" попередили українців, і назвали причину
Щасливий Хіменес-Браво зважився розповісти про свою дівчину: "Коли я перший раз приїхав в Україну"
Претендента на руку і серце "Холостячки" Злати Огневич розкусили в мережі: "Скакає з одного шоу в інші"
Автор додав, що такі тренування вчать смирення, яке не дозволить молодій людині в майбутньому стати хуліганом. Автором ролика став Алекс Енлунд, боєць змішаних єдиноборств. Саме він опублікував відео у своїх соцмережах.
На відео видно, що молодий чоловік спочатку спробував піти від конфлікту. Він зробив все, щоб майбутньої бійки не сталося. Однак хуліган домігся протистояння, в якому боєць застосував кілька точних прийомів і взяв гору над противником. Вільямс кинув хулігана на асфальт. Після цього жага до нападу у нього дещо згасла. Після того, як ролик опублікували в соціальних мережах, він перетворився на вірусний і за лічені дні його глядачами стали 1,6 мільйона чоловік.
За словами автора, Алексу вдалося перемогти завдяки мужності, витримці і холоднокровності, які він зумів проявити. Сам Вільямс отримав травму в цьому несподіваному протистоянні. Його вкусили за вухо.
Нагадаємо, що боксер Олександр Усик в зелених шортах без нічого пограв у піску
Як повідомляла Politeka, боксери Усик і Ломаченко жахнули українців змінами в зовнішності
Також Politeka писала, де і коли дивитися бій Усик-Джошуа