Чемпіон світу з джиу-джитсу Алекс Вільямс вступив у боротьбу з дорослим хуліганом і прославився в мережі.

Відео несподіваного вуличного поєдинку з'явилося в Twitter.

"Алекс проявив холоднокровність, витримку і мужність, щоб впоратися з цією ситуацією. Змусьте свою дитину займатися бойовими мистецтвами і єдиноборствами", - свідчить коментар під відео.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation



Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8