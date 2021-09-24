Чемпион мира по джиу-джитсу Алекс Уильямс вступил в борьбу со взрослым хулиганом и прославился в сети.
Видео неожиданного уличного поединка появилось в Twitter.
«Алекс проявил хладнокровие, выдержку и мужество, чтобы справиться с этой ситуацией. Заставьте своего ребенка заниматься боевыми искусствами и единоборствами», - гласит комментарий под видео.
Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ
Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation
Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8Популярные статьи сейчас— Alex Enlund (@AlexEnlund) September 14, 2021Показать еще
Уехавшая в Россию Лолита рассекретила размер своей пенсии: "А у Аллы Борисовны..."
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Лопес в обтягивающем наряде показала, почему она гордится своей внешностью: кадры
Таисия Повалий показала "новое" лицо крупным планом: "Сначала не поняла, кто это..."
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Автор добавил, что такие тренировки учат смирению, которое не позволит молодому человеку в будущем стать хулиганом. Автором ролика стал Алекс Энлунд, боец смешанных единоборств. Именно он опубликовал видео в своих соцсетях.
На видео видно, что молодой человек изначально попытался уйти от конфликта. Он сделал все, чтобы будущей драки не произошло. Однако хулиган добился противостояния, в котором боец применил несколько точных приемов и одержал верх над противником. Уильямс бросил хулигана на асфальт. После этого жажда к нападению у него несколько угасла. После того, как ролик опубликовали в социальных сетях, он превратился в вирусный и за считанные дни его зрителями стали 1,6 миллиона человек.
По словам автора, Алексу удалось победить благодаря мужеству, выдержке и хладнокровию, которые он сумел проявить. Сам Уильямс получил травму в этом неожиданном сражении. Его укусили за ухо.
Напомним, что боксер Александр Усик в зеленых шортах без ничего поиграл в песке
Как сообщала Politeka, боксеры Усик и Ломаченко ужаснули украинцев изменениями во внешности
Также Politeka писала, где и когда смотреть бой Усик – Джошуа