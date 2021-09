Чемпион мира по джиу-джитсу Алекс Уильямс вступил в борьбу со взрослым хулиганом и прославился в сети.

Видео неожиданного уличного поединка появилось в Twitter.

«Алекс проявил хладнокровие, выдержку и мужество, чтобы справиться с этой ситуацией. Заставьте своего ребенка заниматься боевыми искусствами и единоборствами», - гласит комментарий под видео.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation



Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8