Чемпион мира по джиу-джитсу Алекс Уильямс вступил в борьбу со взрослым хулиганом и прославился в сети.

Видео неожиданного уличного поединка появилось в Twitter.

«Алекс проявил хладнокровие, выдержку и мужество, чтобы справиться с этой ситуацией. Заставьте своего ребенка заниматься боевыми искусствами и единоборствами», - гласит комментарий под видео.

Автор добавил, что такие тренировки учат смирению, которое не позволит молодому человеку в будущем стать хулиганом. Автором ролика стал Алекс Энлунд, боец смешанных единоборств. Именно он опубликовал видео в своих соцсетях.

На видео видно, что молодой человек изначально попытался уйти от конфликта. Он сделал все, чтобы будущей драки не произошло. Однако хулиган добился противостояния, в котором боец применил несколько точных приемов и одержал верх над противником. Уильямс бросил хулигана на асфальт. После этого жажда к нападению у него несколько угасла. После того, как ролик опубликовали в социальных сетях, он превратился в вирусный и за считанные дни его зрителями стали 1,6 миллиона человек.

По словам автора, Алексу удалось победить благодаря мужеству, выдержке и хладнокровию, которые он сумел проявить. Сам Уильямс получил травму в этом неожиданном сражении. Его укусили за ухо.