У Харкові медики приїхали на виклик, де їх зустріли невідомі і побили.

Про це повідомляє «РЕДПОСТ».

За даними джерела, напад стався пізно ввечері 23 вересня. Відомо, що в момент події екіпаж швидкої допомоги знаходився на місці виклику. Нападником виявився чоловік.

Медики повідомили, що невідомий чоловік зробив спробу пошкодити службову машину, на якій І прибули лікарі. Особливу агресію чоловік проявив до водія швидкої. На місце події лікарі викликали правоохоронців. Поліцейські з'ясували, що нападник чоловік перебував у п'яному вигляді. Наразі триває службова перевірка. Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини події.

Раніше ми повідомляли, що в Мелітополі стався напад на лікаря. Жертвою став хірург місцевій лікарні. Його почав бити батько п'ятирічного хлопчика, на очах у маленького пацієнта. Свідками стали також інші люди, які прийшли на прийом до цього лікаря. Бійка трапилася на території консультативно-діагностичного центру. Лікаря-хірурга, який став жертвою нападу звуть Сергій Зеваченков. Чоловік спробував пройти на прийом до лікаря в невідповідний час, посилаючись на те, що його синові потрібна негайна медична допомога.

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