В Харькове медики приехали на вызов, где их встретили неизвестные и избили.

Об этом сообщает «РЕДПОСТ».

По данным источника, нападение произошло поздним вечером 23 сентября. Известно, что в момент происшествия экипаж скорой помощи находился на месте вызова. Нападавшим оказался мужчина.

Медики сообщили, что неизвестный человек сделал попытку повредить служебную машину, на которой и прибыли врачи. Особую агрессию мужчина проявил к водителю скорой. На место происшествия врачи вызвали правоохранителей. Полицейские выяснили, что нападавший мужчина находился в пьяном виде. В настоящее время продолжается служебная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе произошло нападение на врача. Жертвой стал хирург местной больнице. Его начал избивать отец пятилетнего мальчика, на глазах у маленького пациента. Свидетелями стали также другие люди, которые пришли на прием к этому доктору. Драка случилась на территории консультативно-диагностического центра. Врача-хирурга, который стал жертвой нападения зовут Сергей Зеваченков. Мужчина попытался пройти на прием к доктору в неподходящее время, ссылаясь на то, что его сыну нужна немедленная медицинская помощь.

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