В Харькове медики приехали на вызов, где их встретили неизвестные и избили.
Об этом сообщает «РЕДПОСТ».
По данным источника, нападение произошло поздним вечером 23 сентября. Известно, что в момент происшествия экипаж скорой помощи находился на месте вызова. Нападавшим оказался мужчина.
Медики сообщили, что неизвестный человек сделал попытку повредить служебную машину, на которой и прибыли врачи. Особую агрессию мужчина проявил к водителю скорой. На место происшествия врачи вызвали правоохранителей. Полицейские выяснили, что нападавший мужчина находился в пьяном виде. В настоящее время продолжается служебная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Уехавшая в Россию Лолита рассекретила размер своей пенсии: "А у Аллы Борисовны..."
46-летний Казанин из "Квартал 95" показал свою семью на редком фото: "Подстригитесь"
Окончание карантина в Украине: глава Минздрава назвал сроки и главное условие
Олег Винник неожиданно обнародовал фото своей "тайной жены": "Столько всего пережили вместе"
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Ранее мы сообщали, что в Мелитополе произошло нападение на врача. Жертвой стал хирург местной больнице. Его начал избивать отец пятилетнего мальчика, на глазах у маленького пациента. Свидетелями стали также другие люди, которые пришли на прием к этому доктору. Драка случилась на территории консультативно-диагностического центра. Врача-хирурга, который стал жертвой нападения зовут Сергей Зеваченков. Мужчина попытался пройти на прием к доктору в неподходящее время, ссылаясь на то, что его сыну нужна немедленная медицинская помощь.
Напомним, что пенсионерка избила ребенка за то, что игрался не в своем дворе
Как сообщала Politeka, студент с битой в руке атаковал водителя скорой помощи
Также Politeka писала, что на Харьковщине неадекват набросился с кулаками на уличного манекена