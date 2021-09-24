На двадцятирічну українку напали двоє чоловіків, в машину яких вона сіла, щоб дістатися до Львівської області.

Про це повідомляє ТСН.

Правоохоронці встановили, що метою попутників дівчини виявилося пограбування. Дівчині потрібно було дістатися на територію Львівської області з міста Івано-Франківська, в якому вона перебувала. Вона вважала за краще скористатися попуткою, щоб не витрачати час на автобус. Водій погодився доставити пасажирку у вказане місце і пообіцяв, що плата за послугу буде помірною.

Коли більша частина дороги виявилася вже позаду напарник водія несподівано дістав пістолет і направив його на юну пасажирку. Він зажадав, щоб дівчина негайно віддала йому мобільний телефон і всі гроші, які у неї є. Пасажирка відкрила двері автомобіля і вистрибнула з нього на ходу. Водій машини зробив розворот і пройшов назад. Випадковий перехожий побачив, що сталося, спробував заспокоїти дівчину, а потім викликав на місце правоохоронців. Підозрюваних затримали. Їм загрожує звинувачення в розбої і тюремний термін до десяти років.

Правоохоронці уточнили, що підозрювані зробили спробу сховатися, але не змогли. Ними виявилися 17-ти 22-річний жителі Івано-Франківської області. Молодшого з них раніше вже судили.

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