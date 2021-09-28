У Миколаївській області сталася аварія з мікроавтобусом і двома вантажівками, в якій чотири людини загинули, а ще сім отримали травми.

Про це передали у прес-службі Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, аварія сталася ввечері 27 вересня на трасі Снігурівка – Калинівка, неподалік від села Широке. Водій мікроавтобуса Sprinter врізався в КАМАЗ з причепом і DAF. У мікроавтобусі було 11 осіб. В аварії загинув 66-річний водій мікроавтобуса. Також загинули троє пасажирів. Серед них і підліток 15 років. Серед постраждалих опинилися сім пасажирів. Їх вік 29 – 47 років. З різними травмами цих людей забрали до лікарні.

Водії вантажівок не постраждали. Їм 62 і 47 років. Слідчі кваліфікували подію за кримінальною статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Максимальне покарання, передбачене цією статтею - десять років позбавлення волі з позбавленням прав на три роки. На місце події прибули слідчі, медики швидкої допомоги та співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини трагедії.

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