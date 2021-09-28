Українцям хочуть додати до зарплати 10% - тобто тисячу-другу гривень

Про підвищення розповів перший заступник міністра фінансів Денис Улютін у бліцінтерв'ю Новини.LIVE. Мова про зростання заробітної плати для військовослужбовців Збройних Сил України.

За даними Улютіна, в Мінфіні передбачили підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 10% в наступному році.

Міністерство оборони, ув свою чергу, ще ніяких планів і цифр щодо зростання зарплат, якщо не брати до уваги заяви, що звучали на початку року, не розкривало.

При цьому раніше вже мусувалися заяви про підвищення забезпечення військових на 60%. Що звучить дещо дивно, тим більше, що, згідно з проектом держбюджету, фінансування Міноборони збільшиться приблизно всього на 10% (131 млрд проти 117 млрд у 2021 році).

Українці бурхливо коментують ситуацію:

"Вчора кричали на 60, сьогодні 10, а коли підвищать, вийде на п'ять"

"Станом на 01.09.2021 р. заборгованість із зарплати та соціальних виплат військовослужбовцям ЗСУ становить 1,811 млрд. гривень"

"ну так, а то тільки вчителі жирують! справедливість приходить))"

"так напевно за рахунок премій, а не окладів. І знову військові пенсіонери вийдуть на протести"

"Вже якщо підвищувати зарплату військовим, то не на 10%, а мінімум 30%, тому що інфляція з'їла вже 20% їх окладів"

Нагадаємо, новий бюджет на 2022 рік: у Раді оголосили, як зміняться зарплати і хто отримає більше грошей

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