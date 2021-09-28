Украинцам хотят прибавить к зарплате 10% - то есть тысячу-другую гривен

О повышении рассказал первый заместитель министра финансов Денис Улютин в блицинтервью Новини.LIVE. Речь о росте заработной платы для военнослужащих Вооруженных Сил Украин.

По данным Улютина, в Минфине предусмотрели повышение денежного обеспечения военнослужащих на 10% в следующем году.

Министерство обороны, в свою очередь, еще никаких планов и цифр касательно роста зарплат, если не считать заявления, звучавшие в начале года, не раскрывало.

При этом ранее уже муссировались заявления о повышении обеспечения военных на 60%. Что звучит несколько неправдободобно, тем более, что, согласно проекту госбюджета, финансирование Минобороны увеличится всего примерно на 10% (131 млрд против 117 млрд в 2021 году).

Украинцы бурно комментируют ситуацию:

"Вчера кричали на 60, сегодня 10, а когда повысят, получится на пять"

"Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен"

"ну да, а то только учителя жируют! справедливость приходит))"

"так наверное за счет премий, а не окладов. И опять военные пенсионеры выйдут на протесты"

"Уж если повышать зарплату военным, то не на 10%, а минимум 30%, потому что инфляция съела уже 20% их окладов"

Напомним, новый бюджет на 2022 год: в Раде объявили, как изменятся зарплаты и кто получит больше денег

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