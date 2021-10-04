Неприємний епізод стався під час матчу української Прем'єр-ліги між "Металістом" і "Минаєм" у Харкові.

У перерві між таймами капітан Закарпатської команди Євген Селезньов вступив у перепалку з одним з місцевих фанатів. Ветеран українського футболу, відомий своїм непростим характером, був готовий побитися з уболівальником.

Про інцидент повідомили в Telegram-каналі "Металіст".

Перед виходом на поле на другий тайм гри вболівальники почали вигукувати на адресу 36-річного нападника заклики повертатися до Росії, де він грав у 2016 році. Колишній гравець збірної України готовий був битися з фаном через його слова.

"Я ж тебе зараз витягну, голову відірву. Хочеш? Можна я зараз сюди вийду? Ні? А можете мені його витягнути?", - кричав футболіст, звертаючись спочатку до фаната, а потім до стюарда.

Втручання спокійного стюарда, який попросив хлопців сісти, а Євгенія не пустив у сектор, погасило конфлікт.

Нагадаємо, що Євген Олександрович Селезньов — український футболіст, нападник клубу Минай. Провів 58 матчів і забив 11 голів за національну збірну України. Чемпіон України, володар Кубка України та Кубка УЄФА, фіналіст Ліги Європи.

Нагадаємо, футболіста Селезньова ледь не викрали в Донецьку.

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