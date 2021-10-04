Неприємний епізод стався під час матчу української Прем'єр-ліги між "Металістом" і "Минаєм" у Харкові.
У перерві між таймами капітан Закарпатської команди Євген Селезньов вступив у перепалку з одним з місцевих фанатів. Ветеран українського футболу, відомий своїм непростим характером, був готовий побитися з уболівальником.
Про інцидент повідомили в Telegram-каналі "Металіст".
Перед виходом на поле на другий тайм гри вболівальники почали вигукувати на адресу 36-річного нападника заклики повертатися до Росії, де він грав у 2016 році. Колишній гравець збірної України готовий був битися з фаном через його слова.
Екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."
Переможцю "Голосу країни" Сасанчину різко стало погано, приїхала швидка: вагітна наречена повідомила подробиці
Трагічно закінчилося життя відомого актора-красеня: "Доля так жорстоко обійшлася з ним"
Андре Тан зважився на нові одкровення про хворобу, розлучення і хто йому допоміг: "Не хотілося жити"
Переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити у подарованій квартирі: "Вмираю від болю"
"Я ж тебе зараз витягну, голову відірву. Хочеш? Можна я зараз сюди вийду? Ні? А можете мені його витягнути?", - кричав футболіст, звертаючись спочатку до фаната, а потім до стюарда.
Втручання спокійного стюарда, який попросив хлопців сісти, а Євгенія не пустив у сектор, погасило конфлікт.
Нагадаємо, що Євген Олександрович Селезньов — український футболіст, нападник клубу Минай. Провів 58 матчів і забив 11 голів за національну збірну України. Чемпіон України, володар Кубка України та Кубка УЄФА, фіналіст Ліги Європи.
Нагадаємо, футболіста Селезньова ледь не викрали в Донецьку.
Як писала Politeka, Селезньов заступився за Усика.
Також Politeka писала, дружина Селезньова похвалилася розкішною фігурою на фотосесії.