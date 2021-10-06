Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що співачка Алла Пугачова не щаслива в шлюбі з Максимом Галкіним.

Про це він заявив в інтерв'ю WomanHit.

За словами критика, люди не бачать справжнього стану Пугачової.

"Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Пугачову - я бачу хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену. Ось вона сидить в телеекрані і нерозумно посміхається", - сказав Сосєдов.

Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова опублікувала нове фото зі своїм чоловіком, пародистом Максимом Галкіним.

Зауважимо, що Максим Галкін на фото виглядає дуже молодим, що і обговорили фанати пари під постом.

"Бабуся з онуком"," Мама і синуля", " вже дуже Тут Галкін молодий. Таке враження ніби він її син", "не тією дорогою пішов", " і всюди вона обіймає його, а він її ніколи, зверніть увагу, просто йому соромно, а вона давно зізналася, що скромністю ніколи не страждала, нахабна просто...",- пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що Максим Галкін засвітив, як харчується Пугачова і їхні діти: "що може бути смачніше...".

Нагадаємо, що Галкін несподівано змінив зовнішність і перестав бути схожий сам на себе: "Пабло, це ти?".

А ще Politeka повідомляла, що дочка Пугачової Орбакайте з укладанням і обновками вразила зовнішнім виглядом: "Вся в маму".