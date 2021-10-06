Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що співачка Алла Пугачова не щаслива в шлюбі з Максимом Галкіним.
Про це він заявив в інтерв'ю WomanHit.
За словами критика, люди не бачать справжнього стану Пугачової.
"Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Пугачову - я бачу хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену. Ось вона сидить в телеекрані і нерозумно посміхається", - сказав Сосєдов.
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Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова опублікувала нове фото зі своїм чоловіком, пародистом Максимом Галкіним.
Зауважимо, що Максим Галкін на фото виглядає дуже молодим, що і обговорили фанати пари під постом.
"Бабуся з онуком"," Мама і синуля", " вже дуже Тут Галкін молодий. Таке враження ніби він її син", "не тією дорогою пішов", " і всюди вона обіймає його, а він її ніколи, зверніть увагу, просто йому соромно, а вона давно зізналася, що скромністю ніколи не страждала, нахабна просто...",- пишуть фани.
Раніше Politeka писала, що Максим Галкін засвітив, як харчується Пугачова і їхні діти: "що може бути смачніше...".
Нагадаємо, що Галкін несподівано змінив зовнішність і перестав бути схожий сам на себе: "Пабло, це ти?".
А ще Politeka повідомляла, що дочка Пугачової Орбакайте з укладанням і обновками вразила зовнішнім виглядом: "Вся в маму".