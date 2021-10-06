Ніна Матвієнко здивувала українців зізнанням про стосунки з батьками.
Відомо, що співачка виросла в багатодітній родині, у неї є 10 братів і сестер.
На співачку в дитинстві звалилася величезна відповідальність, їй навіть довелося допомагати батькові різати худобу. Тоді вона не розуміла навіщо вбивати тварин, за якими вони довго доглядали.
Матвієнко навіть збігала з сім'ї, щоб не брати участь у процесі. Найчастіше вона ховалася на кладовищі, яке знаходилося недалеко від будинку.
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"Я їх не любила - ні батька, ні мати. Я їх ненавиділа з усіх сил в дитинстві. Вважала, що це найстрашніші люди, тому що вони ріжуть телят, потім їдять це все", - поділилася співачка в інтерв'ю "Кондратюк у понеділок".
Крім того, на відміну від братів і сестер, вона не їла м'ясо вбитих тварин.
"Я знаю, я не була така, як усі. Я тепер починаю розуміти. Як я вижила? Наївна, довірлива Така в такому жаху виросла", - каже Ніна Матвієнко.
Раніше повідомлялося, що Ніна Матвієнко відверто розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком.
Артистка розповіла, що після того, як її чоловік, художник Петро Гончар, в 1993 році став директором київського Музею Івана Гончара, кожен з них став жити своїм окремим життям.
Матвієнко також зізналася, що незважаючи ні на що вона цінує чоловіка за його талант.
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