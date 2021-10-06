Нина Матвиенко удивила украинцев признанием об отношениях с родителями.

Известно, что певица выросла в многодетной семье, у нее есть 10 братьев и сестер.

На певицу в детстве свалилась огромная ответственность, ей даже пришлось помогать отцу резать скот. Тогда она не понимала зачем убивать животных, за которыми они долго ухаживали.

Матвиенко даже сбегала из семьи, чтобы не участвовать в процессе. Чаще всего она пряталась на кладбище, которое находилось недалеко от дома.

"Я их не любила – ни отца, ни мать. Я их ненавидела со всех сил в детстве. Считала, что это самые страшные люди, потому что они режут телят, потом едят это все", – поделилась певица в интервью "Кондратюк в понедельник".

Кроме того, в отличие от братьев и сестер, она не ела мясо убитых животных.

"Я знаю, я не была такая, как все. Я теперь начинаю понимать. Как я выжила? Наивная, доверчивая такая в таком ужасе выросла", – говорит Нина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Нина Матвиенко откровенно рассказала о своих отношениях с бывший мужем.

Артистка рассказала, что после того, как ее муж, художник Петр Гончар, в 1993 году стал директором киевского Музея Ивана Гончара, каждый из них стал жить своей отдельной жизнью.

Матвиенко также призналась, что несмотря ни на что она ценит мужа за его талант.

Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".

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