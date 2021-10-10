З'явився прогноз погоди в Україні на наступний тиждень, перші нічні морози зміняться дощами і невеликим збільшенням температури повітря.

За даними народного синоптика Наталії Діденко, 10, 11 і 12 жовтня в Україні збережеться холодна і суха погода, під впливом антициклону Lioba, але ближче до середини тижня задощить.

"Перші істотні дощі пройдуть ввечері 13 і 14 жовтня, на Покрову, - повідомила Діденко, - Холодне повітря в Україні переважатиме, тільки в східних областях в денні години буде тепліше наступного тижня".

Дещо відрізняється прогноз синоптиків Укргідрометцентру. За їхніми даними, дощі почнуться вже з 12 жовтня. Згідно з картою, опади пройдуть у західних областях і на Одещині. На заході стовпчики термометрів покажуть всього 6-9 градусів, в центрі 11-13 градусів, а на сході і півдні прогріється до 17.

13 жовтня дощі накриють вже всю країну, температура повітря залишиться такою ж, як і в попередній день.

А ось День захисників і захисниць України, який відзначається 14 жовтня одночасно зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва буде сухим і відносно ясним - хмари закриють небо лише в чотирьох областях (Чернігівській, Сумській, Київській та Житомирській).

На заході злегка потеплішає, до 9-11 градусів, така ж температура буде і на півночі, в центр очікується 11-13 градусів, на півдні до 15, а на сході до 17 градусів.

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