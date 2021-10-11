В Україні стартував опалювальний сезон 2021/2022, однак, жителям деяких регіонів доведеться потерпіти ще кілька тижнів.

Так, враховуючи прогнози погоди (всі пам'ятають, що опалення включають, коли три дні тримається середньодобова температура повітря +8 градусів), на заході і півночі країни було вирішено почати опалювальний сезон.

Зокрема, вже опалюються соціальні об'єкти в Києві (населенню обіцяють пустити тепло 12 жовтня), Хмельницькому, Тернополі та Вінниці. 11 жовтня подадуть тепло до шкіл, дитсадків та лікарень Житомира, Чернівців, Луцька, Чернігова та Львова.

Найдовше мерзнутимуть одесити. Опалювальний сезон в Одесі стартує, за попередніми даними, 1 листопада, так як саме тоді стабільно похолодає в південних областях.

Що стосується тарифів, то віднедавна українці можуть обирати для себе найбільш вигідну ціну. Існує три види тарифів: річний (з фіксованою ціною, в даному випадку до 30 квітня 2022 року, вартість коливається від 7,80 гривень до 13,50 гривень за кубометр газу); місячний (вартість газу змінюється щомісяця, постачальники ставлять від 7,99 гривень до 31,06 гривень за кубометр газу) і постачальник останньої надії (якщо постачальника позбавили ліцензії або він збанкрутував, то споживачів обслуговуватиме "Нафтогаз", з тарифом 16,56 гривень за кубометр газу. Але це тільки строком на 60 днів).

Раніше ми розповідали, що українці можуть оформити субсидію на оплату комуналки. У цьому опалювальному сезоні можна розраховувати на допомогу від держави в розмірі до 1900 - 2000 гривень щомісяця. При цьому багатодітні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу можуть отримувати до 10 тисяч гривень.

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