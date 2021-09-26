Украинцам предложили фиксированные цены на весь отопительный сезон
С 1 октября для украинцев изменятся тарифы на газ. "Нафтогаз" вводит новый тариф "Комфортный сезон", который будет действовать с 1 октября по 30 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".
Как сообщает компания "Нафтогаз Украины", цена газа при оформлении тарифа "Комфортный сезон" составит 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки).
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В пресс-службе компании уверяют, что цена зафиксирована на весь отопительный сезон и потребитель может платить за услугу равными частями ежемесячно.
Начисляют сумму по новомутарифу на основе потребленного домохозяйством топлива за прошлый отопительный сезон - с октября 2020 года по апрель 2021 года.
Условия тарифа "Комфортный сезон" для бытовых потребителей:
- фиксированная цена на газ в отопительном сезоне;
- потребители платят одинаковую сумму ежемесячно в течение сезона;
- клиенты могут получить дополнительную скидку в 1% на следующий месяц, если оплатят услуги до 15 числа в личном кабинете или чат-боте.
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