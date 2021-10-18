Цього тижня Україну накриє магнітна буря, метеозалежним людям краще заздалегідь подбати про своє здоров'я - буря почнеться 19 жовтня.

Найчастіше магнітні бурі відбуваються навесні і восени. Жовтень в тому числі виявиться багатим на такі обурення їх в цьому місяці було вже шість, а в другій половині місяця нас чекає найтриваліша.

Politeka.net розповість, як від неї вберегтися.

Так, магнітна буря очікується 19 жовтня. Період її активності з 06: 00 до 12: 00, а амплітуда 4 бали, що говорить про збуджений стан магнітосфери Землі. Найсильніша і тривала магнітна буря місяця завершиться тільки в четвер, 21 жовтня.

Під час магнітних бурь люди відчувають занепад сил, зниження концентрації уваги. Тому варто бути акуратніше за кермом, при виконанні будь-яких важливих справ.

Можуть з'явитися головні болі і запаморочення, загальне погіршення самопочуття, сонливість, безсоння, нудота, скачки артеріального тиску, ломота в кістках і загострення хронічних захворювань.

Фахівці рекомендують більше відпочивати, висипатися, звести до мінімуму вживання кави і спиртного. Також є думка, що вплив магнітних бурь підсилює ймовірність конфліктів — в дні збурень варто бути акуратніше в спілкуванні.

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