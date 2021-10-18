На этой неделе Украину накроет магнитная буря, метеозависимым людям лучше заранее позаботиться о своем здоровье - буря начнется 19 октября.

Чаще всего магнитные бури происходят весной и осенью. Октябрь в том числе окажется богатым на такие возмущения их в этом месяце было уже шесть, а во второй половине месяца нас ждет самая продолжительная.

Politeka.net расскажет, как от нее уберечься.

Так, магнитная буря ожидается 19 октября. Период ее активности с 06:00 до 12:00, а амплитуда 4 балла, что говорит о возбужденном состоянии магнитосферы Земли. Самая сильная и продолжительная магнитная буря месяца завершится только в четверг, 21 октября.

Во время магнитных бурь люди испытывают упадок сил, снижение концентрации внимания. Поэтому стоит быть аккуратнее за рулем, при выполнении любых важных дел.

Могут появиться головные боли и головокружение, общее ухудшение самочувствия, сонливость, бессонница, тошнота, скачки артериального давления, ломота в костях и обострение хронических заболеваний.

Специалисты рекомендуют больше отдыхать, высыпаться, свести к минимуму употребление кофе и спиртного. Также есть мнение, что влияние магнитных бурь усиливает вероятность конфликтов — в дни возмущений стоит быть аккуратнее в общении.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.