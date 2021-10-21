Коллекционер и галерист Максим Волошин считает, что Украине нужно отстаивать свое культурное наследие, которое бы могло помочь ее брендированию.

Об этом он рассказал во время беседы с ведущим Петром Охотиным в программе «Tiger news» .

Однако она не борется за право считать авангард чисто украинским произведением, который впоследствии был оттеснен и перехвачен Россией.

«Была такая ситуация, когда в Нью-Йорке выставили нашего украинского художника Александра Архипенко и подписали «русский художник». После демонстраций музей сменил надпись: «место рождения - Украина, бывшая Российская империя». Или указывают: родился на территории нынешней Украины. Это важно, не просто сделать здесь в Киеве демонстрации и сказать: мы поддерживаем украинский авангард. Важно делать какие-то шаги, а не просто поговорить и все. Провести выставку, провести определенное исследование, нанять историков искусства, не украинских, а американских, британских. Тогда эту информацию воспримут более серьезно. Не будет определенной ангажированности», - отмечает галерист.

Он назвал фамилии украинских молодых художников, которые уже сегодня интересны для современных музеев и галерей мира. Это Никита Кадан, Жанна Кадырова, Леся Хоменко, Маша Куликовская, Иван Светличный, Николай Карабинович, Николай Ровный, Артем Волокитин, Алексей Сай.

Максим Волошин рассказал, как начать коллекционировать произведения искусства.

«Во-первых, нужно желание, что вы действительно хотите в этом разобраться. Я бы рекомендовал посещать разные интересные события, выставки. Возможно, вам изначально не будет все понятно. Спросите у менеджера галереи, у консультанта: в чем концепция работы, в чем суть, что хотел сказать автор? Вы выйдете из галереи с измененным сознанием, потому что у вас остался багаж знаний», - советует Волошин.

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