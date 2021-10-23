Настав сезон респіраторних захворювань. Відомий педіатр Євген Комаровський навчив українців розрізняти застуду від грипу і назвав, в чому різниця між діагнозом ГРВІ та ГРЗ.

Так, доктор Комаровський пояснив, що термін ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) використовується лікарями, коли точно відомо, що захворювання спровокувала саме вірусна інфекція. ГРЗ (гостре респіраторне захворювання) - коли лікар, не знає викликано воно вірусом або бактерією.

Грип відноситься до вірусних захворювань (ГРВІ), а ось ангіна - до бактеріальних.

Але грань дуже тонка: часто вірусні інфекції ускладнюються різними отитами, гайморитами, які також можуть бути бактеріальними інфекціями.

Застуда, за словами доктора Комаровського, завжди пов'язана з переохолодженням.

"Якщо дитина промочила ноги і після цього у неї заболіло горло, це називається застуда. Якщо вона поспала на протязі і після цього у неї підвищилася температура - це і є застуда", - запевняє педіатр.

Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ.

Євген Комаровський перерахував симптоми грипу, однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій: сухий кашель, біль у горлі, температура вище 38,3°С, озноб, головний біль, ломота в тілі, слабкість, закладеність носа і нежить.

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