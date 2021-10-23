Наступил сезон респираторых заболеваний. Известный педиатр Евгений Комаровский научил украинцев различать простуду от гриппа и назвал, в чем разница между диагнозом ОРВИ и ОРЗ.

Так, доктор Комаровский объяснил, что термин ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) используется врачами, когда точно известно, что заболевание спровоцировала именно вирусная инфекция. ОРЗ (острое респираторное заболевание) - когда врач, не знает вызвано оно вирусом или бактерией.

Грипп относится к вирусным заболеваниям (ОРВИ), а вот ангина - к бактериальным.

Но грань очень тонкая: часто вирусные инфекции осложняются разными отитами, гайморитами, которые также могут быть бактериальными инфекциями.

Простуда, по словам доктора Комаровского, всегда связана с переохлаждением.

"Если ребёнок промочил ноги и после этого у него заболело горло, это называется простуда. Если он поспал на сквозняке и после этого у него повысилась температура - это и есть простуда", - уверяет педиатр.

Но такое случается крайне редко. Чаще всего болезни детей связаны именно с ОРВИ.

Евгений Комаровский перечислил симптомы гриппа, одной из самых распространенных вирусных инфекций: сухой кашель, боль в горле, температура выше 38,3°С, озноб, головная боль, ломота в теле, слабость, заложенность носа и насморк.

Напомним, что доктор Комаровский объяснил, как лечить детей без антибиотиков: "Зараза уйдет за 4-5 дней"

Как писала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, сколько берет с пациентов и кто может к нему попасть