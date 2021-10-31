Українцям роз'яснили, якими будуть нові правила, які вступають в силу вже з понеділка, 1 листопада, і що позначають нові дорожні знаки і розмітка.

Зміни пов'язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, йдеться на сайті Укравтодору.

Зокрема, вводиться нове визначення " велосипедної доріжок "і даються два нових поняття" велосипедна смуга "і"велосипедний переїзд".

Велосипедні доріжки тепер матимуть свою розмітку і відповідне маркування.

За даними поліції, такі знаки допоможуть більш ефективно штрафувати небезпечних велосипедистів, адже їх діяльність тепер чітко контролюється ПДР-детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки, а також вказується максимальна допустима швидкість в різних випадках.

Отже, з'являться нові знаки, що позначають:

житлову зону

пішохідну доріжку

початок населеного пункту та його закінчення

напрямок повороту

місця дозволеної зупинки і стоянки

заборони руху транспортних засобів та інші.

Крім того, вводиться нова розмітка, яка буде позначати:

"лежачого поліцейського»

виділені паркувальні місця вздовж доріг

наближення до кільцевої розв'язки

вихід з території шкіл

місце концентрації ДТП.

Крім діючої вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Відмітчается, що зміни обумовлені необхідністю приведення положень ПДР відповідно до національних стандартів України.

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