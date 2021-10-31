Українцям роз'яснили, якими будуть нові правила, які вступають в силу вже з понеділка, 1 листопада, і що позначають нові дорожні знаки і розмітка.
Зміни пов'язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, йдеться на сайті Укравтодору.
Зокрема, вводиться нове визначення " велосипедної доріжок "і даються два нових поняття" велосипедна смуга "і"велосипедний переїзд".
Велосипедні доріжки тепер матимуть свою розмітку і відповідне маркування.
За даними поліції, такі знаки допоможуть більш ефективно штрафувати небезпечних велосипедистів, адже їх діяльність тепер чітко контролюється ПДР-детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки, а також вказується максимальна допустима швидкість в різних випадках.
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Отже, з'являться нові знаки, що позначають:
- житлову зону
- пішохідну доріжку
- початок населеного пункту та його закінчення
- напрямок повороту
- місця дозволеної зупинки і стоянки
- заборони руху транспортних засобів та інші.
Крім того, вводиться нова розмітка, яка буде позначати:
- "лежачого поліцейського»
- виділені паркувальні місця вздовж доріг
- наближення до кільцевої розв'язки
- вихід з території шкіл
- місце концентрації ДТП.
Крім діючої вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
Відмітчается, що зміни обумовлені необхідністю приведення положень ПДР відповідно до національних стандартів України.
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