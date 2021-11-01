Обмеження торкнулися тих, хто не встиг вакцинуватися

В українській столиці введені карантинні правила і обмеження через те, що Київ перейшов в "червону зону" - багато хто задається питанням, коли все повернеться до норми.

Скільки триватиме локдаун у Києві розповів голова Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі "Україна 24".

За його словами, "червона зона" карантину в Києві діятиме мінімум три тижні – до стабілізації ситуації з коронавірусом. Він зазначив, що зараз столиця увійшла в пік захворюваності.

Олег Рубан додав, що якщо дотримуватися трьох елементарних правил – спостерігати, працювати з вакцинацією та проводити контроль протиепідемічних заходів – то скоро можна буде побачити стабілізацію ситуації.

Діти зможуть повернутися до очного навчання тільки після того, як показники захворюваності коронавірусом в Києві почнуть стабілізуватися і знижуватися.

Варто відзначити, що з 1 листопада в Києві вступили в силу правила червоної зони і додаткові обмеження. У метро і наземному громадському транспорті необхідно мати COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус.

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