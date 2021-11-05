Погода в п'ятницю, 4 листопада, несподівано пригріє українців, давши насолодитися справжньою літньою температурою: в деяких областях потеплішає до 20 градусів.

Як пише Politeka.net, перед затяжними дощами і похолоданням осінь влаштує українцям справжній сюрприз. У більшості областей сильно потеплішає, погода буде приємною і сонячною.

Найтепліше буде в південних регіонах. Там стовпчики термометра прогріються до 17-20 градусів. У центрі та східних областях теж буде тепло. Температура підніметься до 15-17 градусів. Вночі теж буде досить комфортно - до 8-11 градусів.

А ось західним областям пощастить менше за інших. У п'ятницю Захід накриють дощі, а температура опуститься до 12-15 градусів.

Варто відзначити, що це останні теплі дні в західних і центральних областях. Вже в суботу там різко похолодає, а температура опуститься до 9-11 градусів. Втім, жителі південних регіонів ще зможуть насолодитися теплими сонячними днями.

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