Погода в пятницу, 4 ноября, неожиданно пригреет украинцев, дав насладиться настоящей летней температурой: в некоторых областях потеплеет до 20 градусов.

Как пишет Politeka.net, перед затяжными дождями и похолоданием осень устроит украинцам настоящий сюрприз. В большинстве областей сильно потеплеет, погода будет приятной и солнечной.

Теплее всего будет в южных регионах. Там столбики термометра прогреются до 17-20 градусов. В Центре и восточных областях тоже будет тепло. Температура поднимется до 15-17 градусов. Ночью тоже будет достаточно комфортно – до 8-11 градусов.

А вот западным областям повезет меньше остальных. В пятницу Запад накроют дожди, а температура опустится до 12-15 градусов.

Стоит отметить, что это последние теплые дни в западных и центральных областях. Уже в субботу там резко похолодает, а температура опустится до 9-11 градусов. Впрочем, жители южных регионов еще смогут насладиться теплыми солнечными деньками.

Напомним, что на Украину надвигаются снегопады и морозы, прогноз: "До -5...".

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